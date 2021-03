Walter Zenga riabbraccia i figli, ma i social inchiodano Andrea: di chi è l’anello di Rosalinda?

Walter Zenga e i figli Andrea e Nicolò hanno finalmente fatto pace, dopo tanti litigi in pubblico e in privato

Ma sul conto di Andrea Zenga pesa ora un'altra questione. I social vivono di dettagli e uno di questi ha fatto molto discutere. Il fatto è che Rosalinda Cannavò (nome d'arte Adua Del Vesco) indossa nella foto scattata con Andrea Zenga, sua nuova fiamma, un anello che però non le è stato regalato dal figlio di Roberta e Walter, ma dal suo ormai ex fidanzato storico Giuliano. Perché non l'ha tolto? Perché c'è ancora quell'anello? La storia con Giuliano è davvero finita? Le domande sui social non finiscono mai...