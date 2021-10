Wanda e i suoi cosmetici sfottono la rivale in amore China Suarez: “Sei inesperta…”

Le stories della linea di cosmetici di Wanda pizzicano la rivale in amore, poi però tutto rimosso...

"Inesperta come la Cina, vergine come Wanda", diceva la descrizione della maglietta condivisa nelle storie, che però non è più disponibile. E' stata cancellata? Dopo il viaggio in Spagna per impegni di lavoro, Eugenia “La China” Suárez è tornata in Argentina. L'attrice, coinvolta in uno degli scandali mediatici del momento essendo stata additata come la terza incomoda nel matrimonio fra Wanda Nara e Mauro Icardi, ha evitato di fare riferimento a questo scandalo quando le hanno fatto domande sul tema.