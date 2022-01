Wanda Nara, la guardia del corpo: “Tra me e lei cuori sui social ma nulla di più…”

Agustín Longueira ha rivelato come è stato il breve legame che ha avuto con Wanda Nara e ha detto che hanno avuto uno scambio solo virtuale.

Pochi giorni fa, Agustín Longueira , la guardia del corpo di Wanda Nara in Argentina, ha confessato che avrebbe avuto un incontro intimo con la donna d'affari e che ciò ha causato il suo licenziamento, prima del ritorno della famosissima bionda a Parigi. Il giovane, dialogando con Ulises Jaitt, ha raccontato come è nato il suo incarico: “Nell'azienda per cui lavoro, quando mi hanno detto che sarebbe arrivata Wanda, mi hanno chiesto se volevo prendermi cura di lei e ho accettato. Ho organizzato tutto e sono venuto a Buenos Aires. Quello che è successo sui social con La China Suárez è stato fortissimo, ma il lavoro in sé mi è piaciuto, è stata un'esperienza nuova rispetto a quella a cui ero abituato", ha detto Longueira.

Sulla vicenda che ha causato il suo allontanamento, ha assicurato: “Icardi geloso? Sa perfettamente che non deve temere nulla da me in senso sentimentale. Wanda Nara ha fatto commenti sulle mie storie? Sì, in due ha messo un cuore e ha messo qualcosa che non so se va bene dirlo…”, ha confessato Agustín Longueira. “Mi ha risposto a tre storie”, ha riconosciuto il giovane. Sulla possibilità di avere davvero una possibilità con la bionda ha sottolineato: “No, ma ne avevamo già parlato su Instagram. Quando ha saputo che abitavo a Rosario, mi ha detto che avrebbe parlato con Mauro per fare qualcosa qui. Quando ha iniziato a seguirmi l'ho ringraziata e mi ha dato un cuore che stava a significare un like. Quando ha caricato una foto ci ho messo cuori e cose del genere, ma non è che mi sia sentito coinvolto in chissà che", ha detto. Infine Longueira ha chiuso: “Il rapporto con Wanda era più fluido di persona che sulle reti. È calma, attenta ed educata. Non avrei mai pensato che mi avrebbe notato, ma sarebbe stato bello se fosse successo qualcosa in seguito".