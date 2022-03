Zahia Dehar, la baby escort algerina che aveva quasi inguaiato Benzema: spopola su Instagram!

Nel 2009 coinvolta in uno scandalo di prostituzione minorile con i giocatori Benzema e Ribery, ora la bella Zahia è una stilista e modella di lingerie. E il suo profilo Instagram è davvero bollente…

Nel 2009 Karim Benzema e Frank Ribery erano stati stregati dalla seducente bellezza di Zahia Dehar. I due assi francesi furono accusati di aver fatto sesso a pagamento con la baby escort franco-algerina, all’epoca dei fatti ancora minorenne. Solo nel gennaio 2014 i due giocatori sono stati assolti: il capo d’imputazione cadde per mancanza di prove abbastanza sufficienti in grado di dimostrare che i due calciatori fossero consapevoli della reale età di Zahia. La stessa ragazza aveva poi ammesso di aver mentito circa la propria età. Uno scandalo a sfondo sessuale scampato, visto che Benzema e Ribery, in caso di reale colpevolezza, avrebbero potuto rischiare fino a tre anni di carcere.

Zahia Dehar ora è una affermata modella di lingerie, stilista e attrice. Zahia ha interpretato i ruoli di Lola in Joséphine, Pregnant & Fabulous (una commedia romantica francese) nel 2016 e di Sofia in Une Fille Facile nel 2019. In questi anni Zahia ha anche lanciato due collezioni di lingerie. E poi che dire della sua presenza social? Sul suo profilo Instagram (256mila follower) la sexy Zaira continua a far girare la testa con i suoi innumerevoli scatti bollenti. Insomma, dopo un passato burrascoso, oggi la 30enne modella franco-algerina ha trovato la sua strada nel mondo delle sue passioni. In un modo o nell’altro, Zahia Dehar riesce sempre a catturare l’attenzione.