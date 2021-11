Alessandro Manzoni rossonero e Giuseppe Verdi nerazzurro: il derby della Storia

Promessi Sposi rossoneri e La Traviata nerazzurra. Possibile?

Il derby a Milano vola alto e si ispira alle altissime vette della Storia. "Magliofili" ha deciso di interpretare l'atmosfera in vista di Milan-Inter, collegando passato e presente. E' così che Alessandro Manzoni diventa tifoso del Milan...

Proprio così, Milano si è risvegliata con i suoi muri tappezzati da queste affissioni, storiche quanto geniali. Con Giuseppe Verdi, milanese di adozione, che diventa avversario di Don Lisander scendendo in campo con l'Inter.

"Una maglia da calcio non è solo una maglia da calcio", scrivono su Instagram quelli di Magliofili, community nata un anno fa dalla passione di un gruppo di amici per le maglie da calcio. Maglie viste come "fonte di storie e di universi narrativi", raccontano. "Contenitori che evocano ricordi che vanno oltre i confini". E vestendo di rossonerazzurro Manzoni e Verdi ce lo hanno dimostrato. Tra i "testimonial" del derby, Magliofili ha scelto anche Alda Merini ed Enzo Jannacci.