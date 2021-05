Alta tensione derby du Nord: Lens “Kill Lille” – Lille “Finirà come quella volta che…”

Grande attesa e toni accesi per il derby del nord della Francia fra Lens e Lille

Domani un derby da dentro o fuori. Sul campo del Lens che è in lotta per le posizioni europee di Ligue 1, arriverà il Lille capolista che sogna di vincere il titolo di Ligue 1. La rivalità è ad altissimi livelli. Sui social, i tifosi del Lens hanno già esposto lo screenshot "Kill Lille"...

Pronta la risposta dei tifosi del Lille sempre sui social..."Fate sempre così, come quando dicevate quel 18 ottobre che vincevate voi Sang et Or e invece poi abbiamo vinto noi 4-0...".