Anche noi abbiamo il derby: Leningrado, lo Zenit e la Dynamo…

Dall'URSS alla Russia di oggi, schegge di derby...

Anche nella ex Leningrado c'è un derby. Insospettabile, ma c'è. Fra Zenit e Dynamo. Addirittura, nel settembre 2017 proprio la Dynamo Leningrado ha eliminato dalla coppa di Russia il grande Zenit San Pietroburgo. Il primo derby tra Zenit e Dynamo (a quel tempo lo Zenit si chiamava Stalinets) si svolse nell'ottobre 1938 durante il campionato dell'URSS. Lo Stalinets, ora Zenit,aveva vinto 4-3. In totale, lo Zenit ha vinto il derby 17 volte, la Dynamo 11 volte. Cinque partite sono finite in parità.