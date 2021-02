Andrea Pisanu: “Il Parma ha bisogno di tempo, il mio derby resta quello dello spareggio…”

Andrea Pisanu, racconti e opinioni

Ai microfoni del canale Instagram di TacaLaMarca, Pisanu ha parlato anche di Pioli: “Abbiamo lavorato più volte insieme ed in tempi diversi, dall’esperienza di Parma è cresciuto davvero tanto. Difatti quando ci siamo incontrati a Bologna l’ho trovato molto più preparato. Adesso sta raccogliendo i frutti del suo lavoro, riesce a creare una grande empatia, inoltre è uno che parla sempre in maniera molto chiara e sa sempre come aiutarti. Pioli sta facendo la differenza al Milan come del resto Ibrahimovic. Il Parma di oggi: “Il Parma sta costruendo per il futuro, un po’ sta ripercorrendo il percorso fatto dal Bologna. Il club ducale sta scegliendo i migliori giovani che però hanno bisogno di tempo, mi piace come si sta comportando il presidente Krause e che sta importando nel nostro calcio la sua cultura americana". Lo spareggio con il Bologna - “Lo spareggio con il Bologna per la permanenza nella massima categoria, l’ultimo in Serie A, fu una vittoria incredibile, più importante di qualsiasi coppa. Mi ricordo che l’amministratore dell’epoca ci disse che giocavamo non solo per noi ma per le tante persone che con la permanenza in A del Parma avrebbero potuto continuare a lavorare, fu una pressione incredibile.”