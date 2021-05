De Sisti, il re del dicembre 1974: “Il derby è sempre il derby, è la superiorità cittadina”

Giancarlo De Sisti e il suo derby della vita. Oggi altro giro, altra storia.

Il derby della Capitale fa parte della storia di Picchio De Sisti. Roma-Lazio dell'1 dicembre 1974 è passata alla storia come la sua partita: "La Roma non vinceva un derby in campionato da cinque anni e quella partita la decisi io, me ne sono sempre vantato. Poi avrei potuto quasi smettere. Di gran lunga è quello il derby che mi ha dato più soddisfazione, per tanti motivi. Anche l'avvicinamento a quella partita fu particolare: era il primo derby dopo il mio ritorno alla Roma, avevo voluto rivestire la maglia giallorossa rifiutando l'Inter e un ingaggio maggiore. La Lazio era una squadra forte, ci tenevo molto a fare bene: in carriera ho segnato poco, ma quel giorno la infilai in modo perfetto. Mi fa sempre piacere raccontarlo: chiamai la palla a Morini che era a fianco a me, prima che me la passasse stavo già pensando a come tirare: avevo in mente proprio un esterno destro che facesse girare il pallone prima di farlo rientrare mirando l'angolo sinistro. Andò proprio così. Sono stato fortunato ma se non avessi tirato in quel modo Pulici l'avrebbe presa. È stato un gol bello e pesante".