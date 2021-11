Derby di Berlino, Union ed Hertha grandi rivali: ma fino alla caduta del Muro erano amici…

Hertha e Union Berlin insieme fanno uno dei derby più attesi in Germania.

Hertha Berlino e Union Berlin si incontrano di nuovo alla 12esima giornata, quando gli occhi del mondo cadranno sulla capitale tedesca per un appuntamento che unisce calcio, politica e storia in una città un tempo divisa. L'Union ha vinto il primo incontro di massima serie delle due squadre nel novembre 2019/20, quando il subentrato Sebastian Polter ha segnato l'unico gol su rigore nel finale, mentre l'Hertha ha vinto 4-0 al ritorno alla 27esima giornata. La Vecchia Signora (l'Hertha) ha avuto la meglio nel primo incontro della scorsa stagione, vincendo 3-1 in casa. Il ritorno allo Stadion an der Alten Försterei è terminato 1-1. Quelle partite non furono però i primi derby di Berlino in Bundesliga. La prima promozione in assoluto dell'Union li ha resi la quinta squadra della capitale a giocare nella massima serie, seguendo le orme di Tasmania 1900 Berlin, Blau-Weiss Berlin, Tennis Borussia Berlin e, naturalmente, Hertha. Ma solo nel 2020/21 un altro club di Berlino ha superato l'Hertha nella classifica della Bundesliga. La Vecchia Signora aveva preceduto l'Union solo per differenza reti nel loro primo anno insieme, ma i rivali hanno fatto la storia nella stagione successiva. Il divario alla fine è stato di 15 punti in quanto l'Union è arrivata settima e si è qualificata per l'Europa solo per la seconda volta. L'Hertha languiva in 14esima posizione e ha evitato a malapena la retrocessione.