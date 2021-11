Derby di Porto Alegre: Gremio in lotta per la salvezza come nel 2004, quando vinse l’Internacional…

Sabato prossimo 6 novembre si gioca allo stadio Beira-Rio di Porto Alegre il derby Gre-Nal numero 434, valido per la 30esima giornata del Campionato Brasiliano.

Lo scontro di questo fine settimana, tra Internacional e Grêmio, somiglia molto ad un derby di Porto Alegre giocato nel 2004. Esattamente. 17 anni fa, il Grêmio, come quest'anno, era in lotta contro la retrocessione, che in quella stagione si è consumata. L'Internacional di Porto Alegre non aveva dal canto grandi ambizioni in quell'edizione del torneo e finì solo all'ottavo posto. Per fare un confronto, in questa stagione l'Inter è ancora alla ricerca di un posto per la prossima Libertadores e si trova attualmente al settimo posto con 41 punti. L'Internacional non vince da quattro partite, ma può ispirarsi a quella edizione del derby numero 363 del 2004 per scalare la classifica.