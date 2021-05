Derby du Nord: i tifosi Lens cancellano la parola Lille dai manifesti, i rivali si caricano ancor di più

Tre giorni prima del 112esimo Derby del Nord, i tifosi si stanno preparando i cori per la sfida di venerdì sera fra Lens e Lille. Una partita tutta da vivere per il Lille capolista sul campo del Lens quinto in classifica con 56 punti.

Redazione DDD

All'andata il Lille ha vinto 4-0 nel sentitissimo derby del Nord contro il Lens. Ma adesso i tifosi Lensois vogliono far di tutto per sbarrare la strada verso il titolo francese ai rivali che sono capolisti del campionato. I tifosi del Lens hanno programmato di andare a caricare la loro squadra giovedì mattina durante gli allenamenti alla vigilia della partita. Saranno presenti anche davanti all'albergo dei giocatori quando lasceranno lo stadio venerdì intorno alle 19.00. "Fateci divertire", è scritto sui manifesti cittadini a Lens, dove a fianco del nome della propria squadra c'è una riga rossa sugli avversari del Lille...

Dal canto loro i tifosi del Lille hanno risposto alludendo sui muri di Lens ai successi del club campione di Francia del 2011 negli ultimi anni. Gli stessi tifosi accompagneranno l'autobus della capolista che porterà i giocatori allo stadio Bollaert di Lens. Alcuni sperano anche di poter percorrere per diversi chilometri l'autostrada A1. Come tanti suoi sostenitori, il sindaco di Lille Martine Aubry sogna un successo in questo Derby. Il programma della città per il derby è uno e solo uno: mobilitazione generale, en route pour Lens, pour le derby e pour le titre. In viaggio per Lens con un sogno tricolore nel cuore.