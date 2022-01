Gerd Muller e Beckenbauer tifavano Monaco 1860: adesso fa i derby con il Turkgucu…

La terza serie tedesca apre uno squarcio sui crocevia della Storia. All'ultimo derby Bayern-Monaco 1860 c'erano ancora i marchi...

In ogni caso la storia ricorda che nel 1963 quando iniziò la Bundesliga, la Federazione aveva stabilito due condizioni, che ci fosse un club di Berlino e che non ci fossero due squadre della stessa città. Nel caso di Monaco, venne scelto il Monaco 1860, nonostante il suo peggior coefficiente, con il Bayern lasciato in seconda categoria. Proprio questo è ciò che ha indotto un giovane attaccante, un certo Gerd Müller, a firmare per il Bayern e non per il 1860: in seconda divisione avrebbe avuto più minuti di gioco. Lì avrebbe conosciuto un altro giovane, Franz Beckenbauer, che era cresciuto come tifoso del 1860 ma che dopo una lite, uno schiaffo in faccia in una partita delle giovanili, aveva firmato per il Bayern. In quel breve periodo, il 1860 fu avvantaggiato dalla Federazione, ma il Bayern aveva fame. Quello che venne dopo è noto: un'ascesa fulminea all'attuale egemonia assoluta. Lungo la strada, il 1860 è stato più volte condannato all'insolvenza. Pertanto, il derby più ripetuto del calcio tedesco non si gioca dal 2008 perché una delle due squadre è in terza serie. L'ultima volta che il 1860 vinse un duello ufficiale contro il Bayern, i biglietti furono ancora pagati in marchi: era l'aprile del 2000.