I tanti derby di Enrico Annoni: “Quando con il Celtic spezzammo il sogno dei Rangers…”

Il Tarzan ex giallorosso di Carlo Mazzone ricorda gli anni del calcio giocato e dice la sua sugli attuali campionati italiani.

Ricorderei il derby vinto 3 a 0, quello in cui mister Mazzone corse sotto la Curva Sud con la mano ad indicare il numero 3. Un altro ricordo importante é quello legato alla mia partenza per la Scozia, quando andai al Celtic. Non ebbi il tempo di salutare i tifosi, e così decisi di far passare un aereo sopra lo stadio prima dell’inizio della partita con la scritta: “Tarzan saluta i tifosi della Roma”.