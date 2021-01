Ibra e i suoi nemici da derby: a Los Angeles era toccato a Carlos Vela…

Città che vai, rivale da derby che trovi. A Los Angeles era toccato a Carlos Vela, a Milano ecco Lukaku nel tritacarne di Ibra...

Nel luglio 2019, due giorni prima di battere il Los Angeles FC 3-2 nel derby con i suoi Galaxy, Ibra aveva detto di Carlos Vela: “Sta facendo bene. Fa gol, fa assist. Per la MLS e per la sua squadra è sicuramente importante”, ha detto lo svedese su Carlos Vela. Ma poi, ecco l’attacco: “Se sono migliore di lui? Di gran lunga. Senza dubbio. Quanti anni ha? 29? Beh, io a 29 anni ero in Europa. C’è una bella differenza”. Proprio il bomber messicano gli aveva risposto: "Paragonarmi a Zlatan è un insulto alla sua carriera, ma ora in termini di statistiche e indipendentemente dall'età sono migliore". La polemica era andata avanti e Ibra aveva sbottato: "Basta, l'ho fatto diventare famoso io...". Anche qui ruggini e veleni, con Ibra che lascia polemicamente il campo nell'ottobre 2019 quando a vincere il derby è invece il Los Angeles FC 5-3 con doppietta proprio di Vela e un solo gol per lo svedese...Film rivisto, con gli interessi, a San Siro.