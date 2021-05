Il derby Bari-Foggia sale sul palcoscenico: Pino Campagna “E’ il Milan-Inter della Puglia”

Il derby Bari-Foggia divide anche gli artisti pugliesi...

“Sono di Bari e tifo Bari”. Renato Ciardo lancia i biancorossi in vista del derby di mercoledì prossimo: “Non ce l’ho con i foggiani, ma mercoledì vinciamo noi”, dice il comico barese. L'artista pugliese, figlio di Gianni Ciardo, va già oltre la promozione in Serie B che dovrebbe arrivare tramite i playoff, anche a spese del Foggia: "Non vedo l'ora di tornare a giocare in Serie A".