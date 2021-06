Il derby che Luther Blissett non ha ancora dimenticato: “Che peccato, sbagliai a porta vuota…”

Inter-Milan 2-0 ma se Blissett non avesse sbagliato il più incredibile dei gol...

Luther Blissett poteva riaprire il derby a pochi minuti dalla fine del primo tempo. Lutero bomber vero o Miss it a seconda dei punti di vista, aveva segnato 2 gol nelle prime 7 giornate di campionato. Porta vuota, il 2-1 sembra fatto ma lui mette fuori con una solenne arrabbiatura deel suo allenatore Ilario Castagner ripresa da tutte le telecamere. Ha detto di recente Blissett: "Il mio errore a porta vuota contro l'Inter? Non voglio rivederlo. Ci sono momenti che non si possono dimenticare, questo è uno dei quei momenti anche se in negativo. Peccato, potevamo vincere".