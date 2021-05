Il derby del Tronto in Tribunale: proprio Ascoli dichiara fallita la Sambenedettese

Nessun derby marchigiano ha mai avuto luogo in Serie A

Diventa allora una beffa che proprio il Tribunale di Ascoli Piceno abbia dichiarato il fallimento della Sambenedettese Calcio (girone B della serie C). E’ stato concesso l’esercizio provvisorio al club, per permettere alla squadra di San Benedetto del Tronto di disputare i play off, con primo impegno domenica sul campo del Matelica. Curatori fallimentari nominati dal Tribunale sono i commercialisti Franco Zazzetta, Massimiliano Pulcini e l’avvocato Francesco Voltattorni. Il fallimento era stato chiesto da alcuni fornitori di beni e servizi, ma non dai tesserati benché lamentino di non percepire alcun emolumento da settembre 2020. Si chiude così la parentesi di Domenico Serafino come presidente della Samb. Gli interessati alle sorti del club e quindi a rilevarlo all'asta sarebbero più di uno: si va da un profilo locale al coreano Kim, da Caiata a Moneti e De Sarlo.