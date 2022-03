Il Kun pasionario da derby pro-City: “Ragazzi, in Premier tutti i giornalisti e tutte le tv tifano United!”

L'ex attaccante non usa mezzi termini nel ribadire che la stampa sportiva inglese è nettamente pro Red Devils

Da quando ha annunciato il ritiro dal calcio professionistico, Sergio Agüero è diventato più attivo che mai nelle sue trasmissioni Twitch. Questa volta si è preso un momento per esprimere, a mo’ di battuta, la rabbia per il giornalismo sportivo britannico e la relativa predilezione per il Manchester United, eterno rivale del Manchester City, club dove il Kun ha brillato da giocatore.