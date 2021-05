Il ventennale dell’11 maggio 2001: il derby dello 0-6

Quell'anno a Inter e Milan era rimasto solo il derby...

Gianni Comandini non aveva mai segnato nel Milan in campionato e proprio come Paolo Rossi 15 anni prima, finì per realizzare solo una doppietta, proprio contro l'Inter. Entrambi avevano giocato anche nel Vicenza...Solo una delle storie incrociate di quell'11 maggio 2001, derby di fine stagione giocato di venerdì sera a causa delle imminenti consultazioni elettorali. Alla fine del campionato, nonostante lo 0-6 in casa dell'Inter, i nerazzurri arrivarono quinti e i rossoneri sesti. E quando, per canzonare il Milan, l'avvocato Prisco fece in tv il gesto con le sei dita, a indicare il sesto posto, i tifosi milanisti sorrisero perché pensavano proprio al 6-0.