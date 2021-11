La maledizione degli ex: decisiva nel derby basco di San Sebastian

Il difensore ex Real Sociedad Iñigo Martínez espulso con la maglia del Bilbao, il portiere della Real Sociedad Remiro colpevole sul pareggio in extremis degli avversari

I derby baschi sono sempre molto speciali per le ex squadre che, per qualsiasi motivo, hanno finito per attraversare l'autostrada A-8 per cambiarsi la maglia. Questi sono i casi di Remiro e Iñigo Martínez. A Bilbao si vantavano che Remiro, portiere del Bilbao fino all'estate 2019 e alla Real Sociedad da tre stagioni, non avrebbe mai ricevuto un trattamento simile a quello che subisce il difensore centrale (Iñigo Martínez oggi al Bilbao ma fino al 2018 in campo con la Real Sociedad) ogni volta che torna ad Anoeta, ma nella prima occasione che hanno avuto, perché era la prima volta che lo avevano davanti allo txuri-urdin con la presenza di tifosi in tribuna, il trattamento e la persecuzione erano altrettanto sprezzanti. Il più ripetuto mentre uscivano dallo stadio con la stessa gioia come se avessero vinto un titolo è stato "Quanto sei cattivo, Remiro quanto sei cattivo". O il più ironico "Remiro è dell'Athletic, Remiro è dell'Athletic". Ciò non significa che Iñigo sia stato accolto con la stessa ostilità di sempre, cosa che è aumentata nel momento in cui è stato espulso e si è diretto negli spogliatoi.