La moto del derby a Como: riecco la rivalità, dopo gli anni di Mondonico e Nicoletti

Il "rombo" della rivalità lombarda...

Como-Cremonese, è tornato il derby. Grigiorossi in A, come in quel 1984 in cui salirono entrambe nella massima serie, sia i lariani che quelli del Torrazzo, del Torrone e di Tognazzi allenati da Mondonico. Dopo molti anni di assenza del derby, sono comunque tornati cori e sberleffi da una curva all’altra, nel segno di una rivalità raccontata e tramandata più che vissuta. Ci è finito in mezzo Marco Nicoletti, oggi 63 anni, ex bomber sia del Como che della Cremonese: "Il mio cuore è grigiorosso", ha dichiarato alla stampa di Cremona. A Como lo hanno perdonato, anche se qualche frecciata non è mancata.

Venerdì sera, come racconta la Provincia di Como, in mezzo al campo la Ducati del Mondiale Superbike del Team Motocorsa di Lurago d’Erba, per una partnership nata tra due società di eccellenza dello sport locale. Un simpatico, cordiale incontro e una curiosa collaborazione tra due realtà che puntano in alto (la moto corre con lo stemma del Como sul parafango). Una maniera, anche, per accendere i riflettori su una realtà sportiva di grande livello, ma che come spesso succede per i motori, resta sempre un po’ in disparte. Invece, esattamente come il Como, Motocorsa sta scrivendo pagine sorprendenti.