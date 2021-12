Le sfide dimenticate: sono 42 i derby milanesi che il Milan “non” ha giocato contro l’Inter

Non solo Milan-Inter...

Oggi per derby di Milano si intende il classico Milan-Inter, con la città divisa in 2, rossonera o nerazzurra. C'è stato però un periodo, all'inizio del '900 in cui a livello calcistico Milano assomigliava alla Londra di oggi, in cui praticamente ogni quartiere aveva la sua squadra. Il Milan Football and Cricket Club (cioè l'AC Milan di oggi) tra il 1899 e il 1922 ha giocato ben 42 derby con squadre che non sono l'FC Internazionale, nata nel 1908 da 44 dissidenti del Milan.