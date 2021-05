Lens, tutti sotto l’albergo per caricare la squadra: ma nel derby sul campo solo Lille…

Burak Yilmaz ha fiaccato e domato la carica dei tifosi del Lens: le derby du Nord è tutto e solo del Lille

Niente da fare per il Lens. Troppo forte Burak Yilmaz e adesso per i Sang et Or la qualificazione nelle coppe europee è davvero a rischio: 14 punti dal Lione quarto in classifica, Lens raggiunto anche dal Marsiglia e braccato dal Rennes in classifica. Eppure i tifosi erano andati in massa davanti all'albergo della squadra. Il Lens voleva vincere anche e soprattutto per fermare il sogno tricolore dei rivali, perché tra Lens e Lille, nel derby del Nord, la rivalità è ad altissimi livelli...