Lulù Oliveira non dimentica: “Ripagai i tifosi del Catania con una tripletta nel derby…”

Certi derby...nessuno li dimentica...

Nel 2002 Lulù Oliveira si traferì a Catania con Gaucci e l’esperienza etnea gli fece conoscere l'atmosfera calda di un grande derby del Sud: "Vedevo solo Riccardo Gaucci, con suo papà Luciano non avevo contatti. Mi colpì l’accoglienza. In aeroporto mi aspettarono 200 tifosi. Dovevo ripagarli, dopo due giornate nel derby col Messina segnai una tripletta. Splendido".

Il derby di cui Oliveira ha parlato, 19 anni dopo, al Corriere del Veneto, risale al 21 settembre 2002, in Serie B. Per quel derby Messina-Catania, c'era un tifo infernale allo stadio “Celeste”, con le squadre in campo davanti a 10mila spettatori. Il perimo tempo di schiude sull'1-1, con il vantaggio del Messina e il pareggio di Oliveira. Ma la tempesta perfetta si scatena nel secondo tempo. La doppietta di Calaiò porta il Messina sul 3-1. Ma i derby, si sa, sono finiti solo quando sono finiti...Luis Oliveira "il Falco" fa infatti prima il gol del 3-2 e poi quello del 3-3...!