Manchester, è un bimbo il “kamikaze” del derby

Così bimbo eppure già così "preso" dal derby di Manchester...

Che momento per i tifosi del Manchester United...Cristiano Ronaldo, dicono gli irriducibili di Old Trafford, doveva andare da loro è invece è tornato da noi...

In questo clima di frenesia da derby, diventa virale la foto di un bimbo con la maglia di un simbolo dello United come Harry Maguire, con il dito medio di entrambe le mani rivolto contro lo stadio dei rivali del City. Ci è andato davvero come un piccolo kamikaze o il gesto lo ha fatto davanti ad una foto dello stadio avversario? In entrambi i casi, la foto ha fatto il giro d'Inghilterra.