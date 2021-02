Mario Ielpo: “Oggi ci scandalizziamo? Ve lo racconto io il mio derby fra moglie, africani e traditori…”

Cori contro la moglie per tutta la partita: i derby sardi fra Torres e Cagliari negli anni Ottanta erano anche questo, come racconta Mario Ielpo...

Il 23 ottobre 1988 il Cagliari, alla sua seconda stagione in serie C1, affrontava la propria storica rivale, la Torres, che in quel periodo aveva in rosa uno degli astri nascenti del calcio italiano: Gianfranco Zola. All'Acquedotto di Sassari e la partita si mette subito bene per i cagliaritani che, al 3', passano in vantaggio con Piovani. Ma il derby, si sa, è una partita particolare e spinge le squadre a dare sempre il massimo e infatti, al 90’, Mazzeni spegne i sogni di gloria cagliaritani. La particolarità è che, in due campionati di C1 e quattro sfide isolane, tra il 1987 e il 1989, le due squadre non sono mai andate oltre il pareggio (uno 0-0 nella gara d’andata del campionato ’87-’88 e poi sempre 1-1).