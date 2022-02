Navas e Joaquin, i capitani bandiera del derby di Siviglia nato nel 1928…

Una grande storia precede il Gran Derbi di domani...

L'attuale Sevilla FC è stato fondato nel 1905. Il Real Betis Balompie è nato solo due anni dopo. Dopo molti incontri ufficiali e non ufficiali in competizioni diverse come la Copa de Sevilla, la Copa del Duque de Santo Mauro, il campionato andaluso e il campionato regionale meridionale, i due club furono membri fondatori del secondo livello della Liga, con il Betis che vinse entrambi gli incontri 1928/29, con i risultati di 3-0 in trasferta e 2-1 in casa. Il Betis è stato il primo ad essere promosso nella massima serie e ha vinto quello che fino ad oggi è il suo unico titolo della Liga nel 1934/35, una cavalcata vincente che includeva una vittoria chiave per 3-0 allo stadio Nervion dei rivali a fine stagione. Il Siviglia ottenne un titolo tutto suo nel 1945-46, anche se senza vittorie nel derby poiché il Betis era in Seconda divisione.