Newcastle, Alan Shearer: “Non piacevo a Gullit e lui mi lasciò fuori per il derby…”

Ruud Gullit lasciò fuori squadra sia Alan Shearer che Duncan Ferguson per il Tyne-Wear derby del 1999 contro il Sunderland e si dimise da allenatore del Newcastle pochi giorni dopo

Il Newcastle ha poi perso la partita per 2-1 in una notte piovosa al St James' Park e Gullit, tecnico dei Magpies all'epoca, era anche arrivato al punto di dire che il "gioco ci è sfuggito di mano quando Shearer e Ferguson sono entrati nel secondo tempo. Shearer è andato a trovare Gullit al campo di allenamento il giorno successivo, e in quella occasione il numero 9 aveva capito perché era stato escluso. "Voleva sbarazzarsi di me praticamente da Newcastle", ha detto Shearer al podcast Match of the Day: Top 10 "Voleva sbarazzarsi di me e Duncan e ha fatto una scommessa, e la scommessa è fallita". Non era la prima volta che Gullit tentava di congelare una figura di alto livello, del resto anche gli stessi Rob Lee e Stuart Pearce non furono certo trattati con i guanti. Gullit si è dimesso solo pochi giorni dopo quella sconfitta nel derby e in seguito si è scusato con Shearer per la sua condotta mentre i due signori del calcio lavoravano insieme come esperti per la BBC alla Coppa del Mondo 2014 in Brasile. Quando è stato chiesto dal "collega" opinionista Micah Richards se Gullit lo avesse abbandonato a causa del suo "grande status" nel club, Shearer ha suggerito che era ancora più semplice di così: "No, solo perché non gli piacevo. Voleva solo fare le cose a modo suo", ha aggiunto.