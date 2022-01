Occhio Nainggolan…gli gnomi del Beerschot si stanno caricando per il derby di ritorno…

Nainggolan è cresciuto nel Beerschot, ma adesso è secondo in classifica in Belgio con la maglia dei rivali dell'Anversa...Derby di ritorno fra quaranta giorni, il 6 marzo.

Dopo la seconda guerra mondiale, Anversa ha vinto il titolo belga solo una volta, 65 anni fa. Per un po' non è stato nemmeno scontato che entrambi i club professionistici di Anversa agissero ai massimi livelli. Ma in questa stagione il De Grote Derby (il grande derby) è tornato in prima divisione. "Stiamo parlando del padre di tutti i derby del calcio belga", dice il tifoso del Beerschot Danny Geerts, che ha scritto diversi libri sui suoi "ragazzi". Si tratta di un vero e proprio derby geografico, secondo una vera e propria tesi presentata all'Università di Anversa. I fattori religiosi non giocano alcun ruolo, i tifosi di entrambe le squadre hanno una simile inclinazione politica e non c'è nemmeno una grande differenza economica. Per chi sei dipende in gran parte da dove sei nato. A sud del centro città la mappa diventa viola (Beerschot), sopra è rossa (Anversa). “È sempre stato un derby all'avanguardia, anche se c'è sempre spazio per lo sfottò. Quando il difensore Joren Dom è passato dall'Anversa al Beerschot nel 2017, su Facebook c'era una foto di Joren con una maglietta dell'Anversa con la scritta Joren Dom e accanto un outfit Beerschot con la scritta Joren Slim. Che divertimento, sì. Inoltre, non ho problemi ad ammettere che l'Anversa è molto meglio in questo momento. Ma sì, hanno quattro titoli nazionali e noi ne abbiamo sette, quindi chi è la squadra della città? Ora dobbiamo solo recuperare un po'".