Ondata Covid in Germania, derby di Berlino sold out: i tifosi “Noi ci sentiamo sicuri…”

Union Berlino-Hertha Berlino 2-0

Mentre i fan eccitati escono dalla stazione, chiacchierando e sorseggiando birra recandosi allo Stadion an der Alten Försterei, tutto sembra normale. Un derby di Berlino tutto esaurito sotto i riflettori del sabato sera. Cosa si può volere di più? Ma la situazione è tutt'altro che normale. La Germania si trova nella morsa di una quarta ondata di contagi da coronavirus, il Paese registra nuovi record di contagi su base giornaliera e le unità di terapia intensiva si stanno riempiendo. Solo un giorno prima del derby berlinese vinto 2-0 dall'Union sull'Hertha, gli stati federali di Baviera e Sassonia avevano annunciato blocchi parziali che sarebbero entrati in vigore questa settimana. Per Union-Hertha sono stati venduti 22.012 biglietti e i tifosi erano determinati ad arrivare allo stadio in tempo. "Ci sentiamo al sicuro", dice uno. "Altrimenti non saremmo qui", le parole dei tifosi.

L'Unione gestisce un cosiddetto sistema "2G", il che significa che i titolari di biglietti devono fornire la prova di essere vaccinati o di essersi guariti dal Covid. Inoltre, il club ha "richiesto" che anche i fan si mettessero alla prova, "raccomandando" che le maschere siano sempre indossate. Non c'era nemmeno l'alcol in vendita, anche se questo ha più a che fare con la categorizzazione del derby come "appuntamento ad alto rischio", nonostante i giochi hardcore degli ultras dell'Hertha che boicottano le partite a causa delle restrizioni e le loro controparti dell'Unione non partecipano ufficialmente come gruppo. Per quanto riguarda i presenti, tuttavia, le regole, i regolamenti e le richieste vengono rapidamente dimenticate quando Taiwo Awoniyi si avventa su un errore del difensore dell'Hertha Marton Dardai per portare l'Union in vantaggio. Bicchieri di plastica volano in aria e i tifosi cadono l'uno nelle braccia dell'altro sugli spalti in piedi che costituiscono oltre l'80% dello stadio. Lo stesso quando Christopher Trimmel. Le canzoni e i cori riecheggiano per lo stadio. Dopo tre derby "fantasma" a porte chiuse, è comprensibile che i club e i tifosi vogliano vivere la loro rivalità e la loro cultura dei tifosi in condizioni normali. E sembra normale. Ma in realtà non lo è, né in senso calcistico né nel contesto della pandemia.