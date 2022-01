Rivelino battuto due volte nel ’74: dall’Olanda di Cruyff e nel derby paulista in finale

Un carriera inimitabile, un 1974 da dimenticare...

Per il mitico Rivelino, il piede sinistro fra i più magici del mondo nella storia del calcio, il 1984 non fu uno dei suoi anni migliori. Dopo il titolo mondiale del '70 con Pelè, era lui il leader della Nazionale brasiliana sconfitta nella semifinale mondiale del 1974 in Germania dall'Olanda di Cruyff.

Pochi mesi dopo lo stesso Rivelino sperava di rifarsi nella finale del campionato paulista, nell'eterno derby fra il suo Corinthians e i rivali del Palmeiras. Niente da fare, 1-0 per il Palmeiras in cui, come viene ricordato oggi su Instagram, giocava quel Luis Pereira che ai Mondiali del '74 era stato espulso proprio nella semifinale Olanda-Brasile 2-0. Nella foto Luis Pereira consola Rivelino, vista l'amicizia maturata in Nazionale, ma fra le due tifoserie e le due squadre, il Timao e il Verdao, la rivalità storica è a livelli altissimi...