Salernitana, Luca Fusco: “Rivoglio i derby con il Napoli, davanti a 60mila tifosi come quando…”

La promozione della Salernitana del 1998 e quella del 2021...

Momento d'oro per i colori granata. Anche se il Napoli è in Europa League e il Benevento è retrocesso, il calcio campano trova motivi di soddisfazione. Luca Fusco, tecnico ed ex capitano della Salernitana, si è soffermato sulla promozione dei granata e su tanto altro, intervenendo durante la diretta Instagram di Taca La Marca: “È una grande emozione rivedere la Salernitana dopo 23 anni in A, è stato un risultato inaspettato fuori da qualsiasi pronostico. E’ stata una vittoria meritatissima, la società ha allestito una buona rosa, ma sinceramente non era una candidata principale, visto che c’erano altre compagini che avevano investito tanto come Lecce, Monza, Cremonese e Frosinone. Bisogna riconoscere il grande capolavoro di Castori, che è molto meticoloso soprattutto per quanto riguarda la fase di non possesso, è stato maniacale a mantenere i reparti stretti e corti”.