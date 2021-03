Sicilia, sfottò hot sui social nel corso del derby Primavera Palermo-Catania

Sfottò immancabili anche durante il derby Palermo-Catania di Primavera 3

È sempre derby, anche in Primavera (intesa come categoria) e nonostante il sapore e il palcoscenico della grande categoria appartenga ormai a un passato neanche più così tanto recente. Questa, a Palermo, è la domenica del derby contro il Catania. Una rivalità storica e senza precedenti che non tende a placarsi neanche di fronte a una categoria che vale poco o nulla, se non alla crescita dei giocatori.

Palermo-Catania, per i tifosi siciliani, è sempre Derby e rivalità, accesa e condita di sfottò che dall’una e dall’altra parte si sono manifestate sui social: l’esempio lo offrono il catanese Salvo e il palermitano Giuseppe, con il primo che attacca con “le mogli rosanero frequentano l’hotel Eufemia” (noto per la vicenda di un marito che ha beccato e immortalato sua moglie e l’amante all’uscita dalla hall), il secondo che risponde in dialetto “to matri travagghia in via delle Finanze” nota per essere tra le più hot del quartiere hot di San Berillo a Catania. Un botta e risposta che va oltre a quello che sarà poi il risultato del campo: la rivalità resta e va oltre tutto, anche alla categoria.