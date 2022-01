Siviglia, i tifosi tornano allo stadio e “ignorano” il derby con il Betis: solo cori d’amore a Jordan

È curioso che dopo il derby più controverso dell'ultimo decennio non ci sia stata una risposta corale o preparata sotto forma di canti offensivi dai tifosi del Siviglia verso l'altra parte. rappresentata dal Betis.

Mentre il derby prima sospeso e poi ripreso il giorno a porte chiuse di Copa del Rey continua a far notizia per i suoi sviluppi giudiziari, i tifosi del Siviglia hanno ritenuto risolta la questione al loro ritorno nel loro stadio in Liga. Così almeno è sembrato, stando alle reazioni del pubblico durante il match pareggiato 2-2 contro il Celta Vigo. Nemmeno gli ultras più caldi del Siviglia hanno fatto riferimento al derby o al Betis, con cori o striscioni. L'unica scritta davvero ostentata è un omaggio ad un loro compagno di curva scomparso.