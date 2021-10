Torna la vecchia rivalità, derby Atlantique: il Bordeaux recupera i pezzi, Nantes ko in amichevole

Domenica alle 15 si disputerà il derby Atlantique in uno stadio Matmut celebrativo. Brutte notizie per il Nantes: due girondini sono già tornati alla base dalle nazionali e possono preparare al meglio questa sfida di Ligue 1.

Anche se ha in gran parte perso il suo fascino a livello di classifica, il derby tra Bordeaux e Nantes rimane uno dei più belli della Ligue 1. I due rivali della costa atlantica hanno vissuto duelli febbrili negli anni '80-90 che tutti ricordano con gioia. Domenica alle 15, la loro nuova sfida consentirà al Bordeaux di celebrare il 140esimo anniversario della creazione del club. Il contesto sarà quindi ostile per i canarini del Nantes che, inoltre, dovranno fare i conti con una squadra avversaria non necessariamente smobilitata dalla tregua internazionale. In effetti, i bordolesi selezionati per la selezione stanno già iniziando a tornare ad allenarsi con il club. Il capitano Benoît Costil è tornato lunedì dopo la vittoria della Francia a Milano contro la Spagna (2-1) in Nations League. Idem per il nigeriano Samuel Kalu. Stian Gregersen è tornato ieri, Gideon Mensah, Hwang Ui-Jo e Abdel Medioub oggi. Venerdì Alberth Elis sarà a Bordeaux. Tutti dovrebbero essere operativi per il Derby Atlantique.

Dal canto suo, il Nantes, di fronte alla squalifica in difesa del 26enne difensore francese naturalizzato camerunese Jean Charles Castelletto, il tecnico Antoine Kombouaré potrebbe schierare contro i Girondini il suo difensore brasiliano, Fabio. Assente nelle scorse settimane, Fabio ha ripreso il ritmo in amichevole in questa sosta contro il Niort, che milita in Ligue 2. Un incontro perso dal Nantes 1-0. Per l'occasione sarà Willy Delajod l'arbitro del derby. In questa stagione non ha arbitrato né i Girondini né il Nantes. E' un arbitro internazionale che ha supervisionato 7 partite in questo avvio di stagione: 2 partite nelle coppe europee, 4 in Ligue 1 e una in Liga Portugal. Il Nantes è a metà classifica con 13 punti, sei in più rispetto al Bordeaux quintultimo.