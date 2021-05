Umbria, la presidente della Regione in maglia Perugia: la Ternana “Viva il derby”

La presidente Tesei con la maglia del Perugia, poi fa i complimenti anche alla Ternana e il numero uno rossoverde stempera.....

Meno polemiche e faziosità, più lealtà sportiva. Il presidente della Ternana, Stefano Bandecchi, in un commento su Instagram, non solo cerca di porre fine alla polemica sulla foto della presidente della Regione Donatella Tesei con la maglia del Perugia, ma riconosce i meriti anche alla squadra biancorossa. Lo ha fatto, intervenendo sotto un post su Instagram, nel quale si stigmatizzava ancora quella foto della governatrice.

La risposta di Bandecchi è stata anche copiata e incollata su alcuni profili Facebook, da parte di tifosi ternani che approvano le parole del presidente. Nel suo commento, riportato da Calciofere.it, Bandecchi invita tutti a “tifare la propria squadra del cuore senza limitazione alcuna“, con l’invito anche a “non confondere il calcio con le scelte politiche” (in riferimento alla clinica che vuole realizzare e per la quale la stessa Regione dovrà pronunciarsi). “La salita in B del Perugia – dice – è un bene prezioso per tutta l’Umbria. Viva il derby, viva l’Umbria, forza Ternana“.