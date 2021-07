Viareggio, la memoria dello stadio dei Pini: i derby Viareggio-Lucchese, le partite di Celentano…

È uscito il volume scritto dai giornalisti Guidi, Lepore e Lorenzini sulo stadio dei Pini di Viareggio, uno dei luoghi più ricchi di fascino della città

Lo stadio dei Pini, una memoria condivisa, è un volume scritto a sei mani da Massimo Guidi, Roy Lepore e Giovanni Lorenzini al quale hanno collaborato per le ricerche storiche gli altri soci fondatori dell’associazione Orgoglio Bianconero. In queste pagine lo stadio dei Pini diventa dunque il luogo per eccellenza della memoria storica viareggina. La prefazione è a cura di due ex direttori del Tirreno (e prima ancora responsabili della redazione di Viareggio): Roberto Bernabò, attuale vice direttore del Sole 24 ore, e Fabrizio Brancoli, ora direttore dei quotidiani veneti del Gruppo Gedi, i quali raccontano con personalissimi episodi (anche toccanti) il loro stadio dei Pini. Il volume di 220 pagine (edizioni Ancora) non è un libro di inchiesta sullo stadio (ormai chiuso dal 2018) ma un viaggio a ritroso sugli eventi maturati allo stadio.