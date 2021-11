Vigilia derby, 6 novembre: nel 1949 finì 6-5 per l’Inter di Amadei…

Inter-Milan terminato 6 a 5 (avete letto bene, 6 a 5); per la precisione il 6 novembre 1949

Ma all'inizio di quel derby si scatena il Milan: Candiani va a segno due volte nel giro dei primi 6 minuti. L’Inter sembra annichilita. Riduce le distanze proprio Nyers, ma il «pompierone» Gunnar Nordhal riporta in alto i rossoneri, che vanno in vantaggio all'intervallo per 3-1. Ma bello doveva ancora venire, 4-1 per il Milan con Liedholm...

Ma attenzione quando Amadei aveva i rifornimenti giusti in zona-gol, non c’era scampo per nessuno: segna due volte in rapida successione, poi Nyers trasforma un rigore e gol di Lorenzi, da 1-4 a 5-4. Ma il Milan non s’arrende e ritorna all’attacco. C’è una rimessa laterale lunghissima di Liedholm, un colpo di testa di Gren: Franzosi, il portiere nerazzurro, esce ma Annovazzi lo precede, entra di petto e di destro realizza il gol del pareggio: 5-5. Appena un minuto dopo Campatelli tira da lontano e la palla colpisce il montante: mischia, irrompe Amadei e l’Inter si ritrova nuovamente in vantaggio (6-5), il vantaggio definitivo. Poi il Milan ha ancora due occasioni per pareggiare, ma finisce 6-5 per l’Inter.