10mila tifosi allo stadio di Guadalajara: Santiago Solari stravince il derby del Messico

Henry Martín e l'America di Città del Messico si sono presi la rivincita dopo essere stati eliminati dal Chivas di Guadalajara nei quarti di finale della Guard1anes Apertura 2020

Henry Martin ha segnato una doppietta nel derby messicano tra Chivas Guadalajara e America di Città del Messico: ha dedicato i festeggiamenti a Cuauhtémoc Blanco, ex calciatore e politico messicano, soprannominato nel 2007 dai tifosi del Chicago Fire "The King", considerato uno dei migliori giocatori nella storia del calcio messicano.

Il Chivas è rimasto in 10 per l'espulsione di Ponce ed è stato sconfitto sul suo campo. Gli Eagles dell'America, allenati dall'ex Inter e Real Santiago Solari, hanno confermato il loro grande momento e hanno battuto il Sacred Flock 3-0 all'Akron Stadium. Questa volta non è stato Cuauhtémoc Blanco, ma Henry Martin il cattivo che ha sconfitto il Guadalajara: sua la doppietta decisiva, poi il conto è stato chiuso da Sebastián Córdova. Il Guadalajara non è riuscito a fare una partita perfetta, troppi errori difensivi. Contro l'Águilas di Santiago Solari non ha fatto eccezione e la squadra di Guadalajara ha ricevuto un duro colpo. Di fronte a poco più di 10.000 tifosi entrati ad Akron, il Chivas ha offerto molto poco.