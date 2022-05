500 ultras vestiti di nero non bastano al Wisla: derby di Cracovia da 0-0 e salvezza sempre in bilico…

Zero gol e un punto nel derby: si salverà il Wisla? Sarà lotta punto a punto fino all'ultima giornata...

500 ultras del Wisła Cracovia hanno assistito in diretta al derby di Cracovia, sul campo dei rivali del KS Cracovia. Tutti vestiti in modo uniforme in nero, hanno cercato di gridare per farsi sentire oltre le migliaia dei tifosi avversari. Nella ripresa hanno anche sparato i fuochi d'artificio.