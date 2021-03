Aboubakar sbaglia 2 gol, il Besiktas raggiunto nel derby di Istanbul: è 1-1!

L'entusiasmante derby in casa del Besiktas finisce 1-1, il gol nel finale di Ozan Tufan del Fenerbahce risponde al colpo di testa di Domagoj Vida

Il Fenerbahce ha pareggiato 1-1 contro il Besiktas nel derby della Super Lig turca con un pareggio nel finale al Vodafone Park. La squadra di casa del Besiktas ha preso il comando al minuto 48 quando il difensore centrale croato Domagoj Vida ha segnato con un colpo di testa. Al 61esimo minuto, l'attaccante camerunense del Besiktas Vincent Aboubakar ha sprecato una grande occasione uno contro uno e il portiere turco del Fenerbahce Altay Bayindir ha parato il tiro. I Yellow Canaries hanno pareggiato il derby all'89esimo minuto. Il centrocampista turco Ozan Tufan ha calciato da fuori area per segnare un gran gol. Nei minuti di recupero, sia il Besiktas ancora con Aboubakar che il Fenerbahce con lo stesso Ozan Tifan hanno avuto una occasione a testa per vincere la partita.

Il Fenerbahce, terzo classificato, ha 59 punti in 30 partite. Il Besiktas è in testa alla Super Lig con 64 punti. I Black Eagles hanno una partita in meno. In questa stagione il Fenerbahce aveva sete di una vittoria nel derby contro i rivali Besiktas e Galatasaray. Nella prima metà della Super Lig, il Fenerbahce aveva perso contro il Besiktas 4-3 all'Ulker Stadium e pareggiato a reti inviolate con il Galatasaray nel derby d'andata al Turk Telekom Stadium. Ma i Canarini Gialli hanno perso il derby del Galatasaray a febbraio per 1-0 sul proprio terreno.