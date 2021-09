Amorebieta feroce nel derby: due rigori contro e in dieci, ma conquista un punto

Segunda Division, derby basco in bilico fino alla fine ma l'Eibar fallisce il rigore decisivo

Amorebieta ed Eibar hanno giocato la partita della settima giornata della SmartBank League allo stadio di Lezama. È stato un derby storico tra i due allenatori, Iñigo Velez de Mendizabal (Amorebieta) e Gaizka Garitano (Eibar) e una partita molto emozionante fino alla fine. I padroni di casa sono passati in vantaggio al 21esimo minuto grazie alla rete di Koldo Obieta, ma prima dell'intervallo Edu Exposito pareggia su rigore per l'Eibar.

Non ci sono stati più gol nel secondo tempo e la squadra di Iñigo Velez è rimasta in dieci giocatori al 77esimo quando Luengo ha ricevuto il secondo cartellino giallo e ha sofferto sempre di più fino alla partita. Al 90esimo, l'Eibar dell'Arsenal ha avuto una grande occasione per conquistare tre punti su rigore. Il 29enne difensore argentino Esteban Burgos si è fatto carico del tiro e ha calciato al centro; il portiere Roberto Santamaria ha deciso di non muoversi ed è riuscito a bloccare il pallone e a conquistare un punto in casa.