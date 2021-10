Anche senza Montero, il San Lorenzo perde il derby: quarta sconfitta consecutiva

Clima caldissimo fra i tifosi biancorossi dell'Huracan che si sono imposti nel Classico del Barrio su un San Lorenzo in crisi profonda…

Al Tomás Adolfo Ducó è stato prodotto uno dei classici più avvincenti del calcio argentino: Huracán-San Lorenzo, il derby del Barrio. Il duello tra le due squadre che ancora sognano di raggiungere la qualificazione alla Copa Libertadores è stato vinto dai padroni di casa 2-1 con reti di Franco Cristaldo e Jhonatan Candia (18' e 40esimo minuto del secondo tempo); Di Santo aveva pareggiato parzialmente al 31esimo, per un San Lorenzo che non aveva più in panchina il DT Paolo Montero in panchina ed è sceso in campo la coppia ad interim composta da Diego Monárriz-José Di Leo.