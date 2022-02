Athletic Bilbao, prima il rigore sbagliato poi il trionfo: stravinto il derby sulla Real Sociedad

Gli ultimi derby erano stati favorevoli alla Real Sociedad, ma oggi è scattata la legge del San Mames...

Il rigore parato nel primo tempo dal portiere della Real Sociedad sembrava un cattivo presagio per l'Athletic Bilbao nel derby basco e invece...L'Athletic Club e la Real Sociedad avevano chiuso a reti inviolate il primo tempo nel derby basco di San Mamés, dopo una prima frazione in cui l'occasione più evidente era stata proprio un rigore in favore dei rojiblancos che il portiere ospite, Alex Remiro, ha parato a Iker Muniain.