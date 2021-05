Avanti Pro Vercelli: il derby piemontese elimina la Juventus Under 23 dai playoff

Agli ultimi assalti, la Pro Vercelli spezza l'equilibrio. La squadra di Modesto supera il turno playoff nel derby piemontese del "Piola".

E' stato Rocco Costantino, bomber nato ad Aarau in Svizzera, 31enne ex Modena, a sbloccare il risultato dopo 82 minuti di sostanziale equilibrio. Il derby piemontese dei playoff di Serie C qualifica quindi la Pro Vercelli ed elimina la Juventus Under 23.