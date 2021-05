Avversari in 10 e rigore al 92′: così lo Shenhua pareggia il derby di Shanghai

In vantaggio 1-0, lo Shanghai Port rimane in dieci e il sogno di vincere il derby se ne va.....

Entrambe erano reduci da due vittorie consecutive, ma nel derby lo Shanghai Shenhua, la ex squadra di Stephan El Shaarawy, ha pareggiato con lo Shanghai Port 1-1 nel terzo turno della Chinese Super League (CSL) mercoledì. Christian Mougang Bassogog ha trasformato un calcio di rigore al 92esimo minuto, aiutando lo Shenhua a pareggiare contro il vincitore del campionato cinese del 2018, lo Shanghai SIPG, che era in campo in 10 uomini.

Il primo tempo era finito senza reti, anche se entrambe le parti avevano attaccato in modo aggressivo. Il portiere del Port, Yan Junling, si è distinto bloccando diversi tentativi in ​​porta di Shenhua. La situazione di stallo si è sbloccata al 63esimo minuto, quando il centrocampista australiano Aaron Mooy ha portato in vantaggio lo Shanghai Port. In vantaggio 1-0, la squadra cinese ha perso il controllo della gara all'85esimo minuto, quando il centrocampista Mai Tijiang è stato espulso subito dopo aver alzato un po' troppo i tacchetti contro il centrocampista dello Shenhua Yu Hanchao. La svolta finale è arrivata quando l'attaccante Lyu Wenjun ha affrontato Moreno in area di rigore, regalando allo Shenhua un calcio di rigore. L'attaccante camerunense Ugang Bassogog ha colto l'occasione per pareggiare a favore dello Shenhua al 92esimo minuto.