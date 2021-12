Bruges, il Cercle vince il derby ed esulta: “Siamo noi la squadra top della città…”

Ploeg van't stad, traduzione: Squadra della città. "Siamo la migliore squadra della città di Bruges". Con questo striscione il Cercle Bruges ha festeggiato la vittoria nel derby del Boxing Day contro il Bruges.

Fine 2021 frustrante per il Bruges. Sceso in campo con 17 punti in più rispetto ai rivali del Cercle Bruges, un irriconoscibile undici azzurronero ha finito per perdere meritatamente e dolorosamente. Inoltre, il bomber Noa Lang ha ricevuto il suo secondo cartellino giallo dopo il fischio finale e l'olandese frustrato ha tirato giù dai muri dello spogliatoio un logo del Cercle.

Dominik Thalhammer, allenatore austriaco del Cercle Bruges, lo aveva dichiarato in anticipo di voler fare male al Club Brugge nel derby cittadino. L'austriaco aveva in serbo una grande sorpresa nella sua formazione iniziale. Doveva sostituire l'infortunato Utkus e gli squalificati Daland e Lopes, e al loro posto ha fatto partire Popovic, Sousa e Vanhoutte. Ma anche Senna Miangue ha ottenuto un posto nell'ordine di partenza a spese di Velkovsky. Il giocatore di Anversa ha ringraziato per la fiducia con il gol del vantaggio del Cercle Brugge subito dopo l'intervallo, dopo una fase confusa in cui la palla non riusciva ad uscire dall'area di rigore del Club Brugge. Di David Sousa il raddoppio nel finale.