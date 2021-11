Bulgaria, il Levski risale vincendo il derby da sfavorito: decide Bari, con lo Slavia in dieci

Il Levski ha battuto lo Slavia 1-0 sul suo campo, in uno dei derby di Sofia valevole per il 14' turno della massima serie bulgara. Lo Slavia scende dal secondo al terzo posto, a quota 17 il Levski.

Il gol della vittoria a favore del Levski Sofia sul campo dello Slavia Sofia, il gol decisivo per i "blues" è arrivato all'81esimo minuto, grazie al 23enne marocchino Bilal Bari, cresciuto nel Lens e in forza al Levski dal febbraio di quest'anno. Nel primo tempo, il Levski ha controllato l'iniziativa, senza mai riuscire a minacciare seriamente Svetoslav Vutsov.

Bilal Bari aveva già iniziato ad essere pericoloso a inizio ripresa, quando per un fallo ai suoi danni è stato fischiato un rigore a favore del Levski, poi cancellato dall'esame Var. Poco dopo, Erol Dost ha ricevuto il secondo cartellino giallo per i "bianchi" dello Slavia Sofia, e con un uomo in meno lo Slavia capitola all'81esimo. Bilal Bari riceve palla da Radi Tsonev nell'area piccola e segna indisturbato.