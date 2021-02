Chico Conceicao regala a papà Sergio la rimonta nel derby: ma poteva andare anche meglio…

A pochi giorni dall’ottavo di finale di Champions contro la Juventus, il Porto perde punti in campionato. Al Do Dragao infatti è arrivato un 2-2 interno nel derby di Oporto contro il Boavista, squadra nei bassifondi della classifica della...

Il Porto è andato sotto di due gol prima di pareggiare e conquistare un punto: 2-2 nel derby da Invicta contro un Boavista in difficoltà in classifica. La stracittadina è importante, all'andata il Porto aveva mortificato i rivali vincendo 5-0 ma il ritorno è stato tutta un'altra storia: Porto e Boavista, sono due volti della stessa città, una rivalità storica che non tramonterà mai, perché a Oporto o sei una Pantera (Boavista) o sei un Dragone (Porto). Quello di ieri sera è stato un derby da batticuore perché un gol del debuttante 18enne Chico Conceicao è stato annullato all'89esimo minuto. Nell'arroventato finale, ormai sul 2-2, il Porto ha anche sbagliato un rigore.

Il giovane giocatore del Porto e il suo orgoglioso papà, che è anche il suo allenatore, Sergio Conceicao, sono scesi in campo per festeggiare: grande esultanza del Mister e lacrime per il ragazzo nato nel 2002. Dopo il terzo pareggio consecutivo, il Porto resta secondo nella Primeira Liga portoghese, a sette punti dalla capolista Sporting Lisbona, che ha una partita in meno.